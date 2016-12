23:48 - La Cassazione ha assolto dall'accusa di abuso d'ufficio gli ex presidenti della Regione Calabria, Agazio Loiero, del centrosinistra e Giuseppe Chiaravalloti del centrodestra nell'ambito del filone principale del processo "Why not". L'indagine nata nel 2006 e condotta dall'allora pm Luigi De Magistris, oggi sindaco di Napoli, portò alla caduta del secondo governo di Romano Prodi.