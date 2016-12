Caso Moro, indagato ex finanziere

12:24 - Trentacinque anni dopo, si torna a parlare del "caso Moro": un ex sottufficiale della guardia di finanza, Giovanni Ladu, è indagato per calunnia. L'ex finanziere avrebbe falsamente accusato i vertici istituzionali dell'epoca di non aver voluto liberare il presidente della Dc pur conoscendo il luogo nel quale Moro era tenuto prigioniero dalle Br. I carabinieri del Ros hanno già effettuato una perquisizione nell'abitazione di Ladu.