12 dicembre 2013 Caos alla Sapienza, manifestanti lanciano bombe carta: due persone fermate Protesta durante il convegno Green Economy all'università romana, a cui partecipano anche i ministri Saccomanni, Giovannini, Orlando e Lorenzin

16:46 - Tensione all'Università La Sapienza, a Roma, durante la Conferenza Nazionale sulla Green Economy. Alcuni studenti sono riusciti a sfondare le transenne che li separavano dall'aula magna dove si stava svolgendo l'incontro e hanno lanciato alcune bombe carta. Schierate davanti all'ingresso le forze dell'ordine. I dimostranti: "Siamo stati caricati dagli agenti". Due persone sono state fermate dalle forze dell'ordine.

Dimostranti sul tetto della facoltà - Alcuni studenti sono saliti sul tetto dell'edificio di Fisica esponendo uno striscione. Tra loro anche specializzandi di Medicina, che lamentano i tagli alle borse di studio: "Questa è l'ennesima passerella odiosa, un incontro vergognoso, mentre la ricerca è asservita agli interessi dei privati".



Ai ministri: "Non lasciate l'aula magna" - I ministri intervenuti al convegno sulla Green Economy sono stati invitati a non lasciare l'edificio per ragioni di sicurezza. Il rettore dell'università La Sapienza, Luigi Frati, ha provato a sdrammatizzare su quanto accaduto all'esterno della facoltà: "Qualche botto di saluto, siamo vicini a capodanno. Ma la situazione è sotto controllo". Poco prima di mezzogiorno, Saccomanni ha lasciato l'aula magna scortato.



Studentessa dal palco: "Questo luogo non ha più senso di esistere" - Una studentessa ha preso la parola dal palco della conferenza per la green economy: "Noto che c'è una grandissima frattura tra ciò che avviene fuori e quanto si dice in questa aula magna - ha detto -. Per esempio questa università è dismessa e abbandonata. La ricerca è defininanziata e non c'è più. C'è un'emergenza sociale e una precarietà che il governo non vuole vedere". E ha poi concluso: "Questo luogo non ha più senso di esistere".



Dialogo sì, bombe carta no - "Io sono per il dialogo ma non credo che il dialogo si sviluppi con le bombe carta". Lo ha detto il ministro Andrea Orlando rispondendo alla studentessa che aveva parlato sul palco della Sapienza dove si sta svolgendo la Conferenza sulla green economy. "Non ci sono detentori di verità assoluta, così nessun principio si affermerà mai".