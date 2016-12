07:25 - I carabinieri hanno smantellato un'associazione a delinquere costituita da persone gravitanti nel mondo del body building. Sono stati eseguiti in diverse province del sud Italia arresti, divieti e obblighi di dimora e 80 perquisizioni. I coinvolti sono responsabili di truffe in danno al Servizio sanitario nazionale (Ssn), ricettazione e falso per un presunto danno erariale di circa 1 milione di euro.