17:12 - Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori è stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al crack da 600 milioni della società Finmavi. Lo ha stabilito la VI sezione penale del tribunale di Roma. I giudici hanno inflitto 5 anni e sei mesi anche a Luigi Barone, storico braccio destro di Cecchi Gori.