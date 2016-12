Arsenale in casa,anziano denunciato

10:52 - In casa aveva un proprio e vero arsenale. Per questo motivo un 70enne di Palombara Sabina (Roma), è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi da sparo e di munizionamento da guerra. E' stato proprio l'uomo, insospettito da un insolito via vai di persone vicino a casa e ignaro che fossero agenti, a suscitare l'attenzione dei poliziotti mostrando una pistola alla cintola. Sequestrati 10 fucili, pistole e 5.000 cartucce.