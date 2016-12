Abuso ufficio, Minzolini a processo

12:46 - Il senatore del Pdl ed ex direttore del Tg1, Augusto Minzolini, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma in relazione alla vertenza promossa dalla giornalista Tiziana Ferrario dopo essere stata sollevata dalla conduzione del telegiornale. Minzolini è accusato di abuso d'ufficio. Secondo il pm, Sergio Colaiocco, Minzolini, dopo aver tolto dalla conduzione la Ferrario, per circa un anno non l'ha ricollocata nell'attività redazionale.