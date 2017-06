16enne investita da taxi a Roma, quartiere in rivolta: le strisce non si vedono

Quando è stata investita mortalmente dal taxi, la 16enne Alice Galli stava attraversando la strada, all'altezza della fermata del bus, sulle strisce pedonali, ma... "Le strisce non si vedono", denuncia il Comitato di quartiere attivo in zona a Roma. L'incidente è avvenuto in via dell'Amba Aradam, che dati alla mano, secondo i residenti, è tra le strade più pericolose della capitale: 158 gli incidenti registrati lì nel 2016; in media uno ogni tre giorni.