Romadicebasta: i cittadini scendono in piazza contro il degrado della Capitale

Un video, un hashtag, una manifestazione partita dai social. Il 27 ottobre, alle 10.30, avrà luogo un sit-in di protesta in piazza del Campidoglio a Roma, davanti alla sede del Comune. L'evento è organizzato dal gruppo Facebook "Tutti per Roma, Roma per tutti", che radunerà i suoi iscritti "per dire basta al degrado della Capitale" in una manifestazione che "non ha colore politico". Sul web gira un video di denuncia di alcuni episodi avvenuti a Roma, tra cui l'incendio di un autobus, accompagnato dalla presentazione della manifestazione e dall'hashtag #romadicebasta.