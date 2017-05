3 maggio 2017 10:56 "Quer pasticciaccio" della Nuvola di Fuksas, lʼazienda costruttrice: "Lavori in conformità al progetto" Lo spostamento e lʼinvasione di viale Europa riscontrati solo in fase di collaudo. Lʼarchistar: "Lʼunica è ridurre la sezione della strada"

La Nuvola di Fuksas torna a essere al centro delle polemiche della Capitale dopo la scoperta che la struttura, in fase di costruzione, è stata "spostata" di due metri rispetto al progetto originale, invadendo e restringendo la strada antistante. Ma la società che ha eseguito i lavori, Condotte, si difende spiegando che la Nuvola è stata realizzata "in conformità al progetto di contratto e alle varianti che di volta in volta venivano richieste".

In una nota la società, che ha realizzato i lavori del centro congressi per conto di Eur spa sul progetto dell'archistar Massimiliano Fukas, sottolinea che sono state "rispettate tutte le indicazioni che il progetto di contratto conteneva e le disposizioni impartite".



Ciononostante, l'"invasione" di viale Europa è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno, durante gli 8 anni di cantiere e durante l'inaugurazione a ottobre, se n'era accordo. A far emergere il problema è stato, alla fine, il collaudo da parte dei tecnici del campidoglio. Con, martedì, l'annuncio pubblico dell'assessore all'Urbanistica di Roma, Luca Montuori, che "in fase di collaudo dell'edificato del Nuovo Centro Congressi realizzato nel quartiere Eur, gli uffici tecnici dell'Assessorato all'Urbanistica hanno rilevato un'anomalia di giacitura rispetto al progetto autorizzato". Cioè lo "spostamento" della struttura. "Per questo - prosegue l'assessore - da alcune settimane è stato aperto un tavolo tecnico congiunto con Eur Spa per trovare una soluzione che garantisca lo spazio pubblico a tutela dei cittadini".