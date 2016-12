Nei confronti di D'Agostino viene ipotizzato il reato di intestazione fittizia di beni, aggravata dall' avere agevolato la 'ndrangheta . D'Agostino, di cui sono stati perquisiti casa e ufficio, non sarebbe indagato, secondo quanto si è appreso, in qualità di politico. Dall'inchiesta è emerso che politici e funzionari dell'agenzia delle entrate erano in contatto con alcuni dei soggetti coinvolti nelle indagini di polizia e Dia sulle cosche della 'ndrangheta operanti nel Nord Italia. Secondo quanto accertato dalle indagini, alcuni degli arrestati erano in contatto con "politici locali, regionali e nazionali di Reggio Calabria" e con "funzionari dell'agenzia delle entrate e della commissione tributaria" sempre della provincia di Reggio. Le cosche della 'ndrangheta avevano messo le mani su alcuni sub appalti per la realizzazione delle linee ferroviarie ad alta velocità . Le indagini avrebbero accertato la presenza di "stabili collegamenti" con le famiglie di origine di esponenti dell'organizzazione da tempo in Liguria, attivi nell'edilizia e nel movimento terra, che avrebbero acquisito sub appalti per la realizzazione del " Terzo valico ".

Gip non concede l'arresto del deputato Galati - La Dda di Reggio Calabria aveva chiesto l'arresto del deputato Giuseppe Galati di Alleanza Liberalpopolare-Autonomie per corruzione aggravata dalle modalità mafiose, ma il gip non l'ha accolta perché non ha ritenuto sussistesse un quadro indiziario grave. Richiesta d'arresto anche per il sen. Antonio Caridi, di Fi. Il gip ha ritenuto in questo caso che le accuse fossero assorbite dall'ordinanza emessa nell'operazione Mammasantissima. Secondo il pm, Caridi si sarebbe speso con la cosca Raso-Albanese-Gullace per un incontro con il deputato Giuseppe Galati che per due volte si sarebbe incontrato con gli emissari della cosca che gli avevano chiesto aiuto per rendere fabbricabile un'area urbana di Roma, senza ottenere il favore richiesto, proponendogli persino la cessione di una parte di quell'area.



Altra operazione nel Cosentino: 58 arresti - Ma per le cosche della 'ndrangheta non è stata una buona giornata anche per un'altra operazione che ha visto i carabinieri del Ros e quelli del comando provinciale di Cosenza in azione. A finire in manette sono state 58 persone indagate, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione e rapina. Al centro delle indagini una delle più pericolose e violente cosche della 'ndrangheta, con a capo Francesco Muto, di Cetraro, detto il "Re del pesce", che, secondo gli investigatori, ha monopolizzato per oltre 30 anni le risorse economiche del territorio curando fino al dettaglio la commercializzazione dei prodotti ittici.