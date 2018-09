"Gravi problemi di stabilità", evacuato un palazzo in centro a Roma

Un palazzo di via Frattina, nel centro storico di Roma, è stato evacuato per "gravi problemi di stabilità". Lo sgombero è scattato dopo un sopralluogo della polizia locale, intervenuta in seguito a un esposto per il puntellamento di alcune travi di un'attività commerciale che occupa due piani dell'edificio vicino a piazza di Spagna. Gli agenti avrebbe riscontrato che alcune travi stavano cedendo e hanno chiamato i vigili del fuoco.