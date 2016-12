"Esplosivo contro i miscredenti"

"Prendo una macchina con l'esplosivo dentro per fare un'operazione contro i 'kuffar' (miscredenti)". E' questo uno dei messaggi vocali rintracciati dai carabinieri del Ros che il tunisino Firas Barhoumi, foreign fighter che si trovava in Iraq, manda al macedone Carlito Brigande, in Italia, in procinto per partire per il teatro di guerra iracheno dove si sarebbe unito, secondo l'accusa, ai terroristi dell'Isis. I due tra loro parlano in italiano.