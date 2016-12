Latina, tre falsi ciechi percepivano pensione di invalidità: truffa da mezzo milione di euro

Leggevano libri, guidavano, facevano la spesa e giocavano alla lotteria. A Fondi, in provincia di Latina, tre falsi ciechi conducevano una vita normale senza alcun aiuto. Da oltre vent'anni, però, percepivano la pensione di invalidità come non vedenti. A scoprire la truffa da mezzo milione di euro è stata la Guardia di Finanza, che li ha denunciati.

I tre "ciechi assoluti" sono stati pedinati, ripresi e fotografati dalle Fiamme Gialle mentre passeggiavano e attraversavano con disinvoltura incroci e vie trafficate. Il tutto senza aiuto o accompagnatore, nonostante beneficiassero da anni anche dell'indennità di accompagnamento che spetta ai non vedenti.



Per tutti è scattata quindi la denuncia alla procura per il reato di truffa ai danni dello Stato, la segnalazione all'Inps per il recupero delle somme e la cessazione dell'erogazione delle pensioni e delle indennità indebitamente percepite. I finanzieri stanno anche verificando le posizioni dei medici che hanno diagnosticato e confermato la cecità dei tre "furbetti".



In totale si tratta di una truffa da oltre mezzo milione di euro. Un 47enne aveva percepito dall'Inps dal febbraio 2008 oltre 121.111 euro; un 59enne aveva incassato poco più di 120mila euro a partire dal dicembre 2009 e un 70enne 300.360 euro, addirittura dal giugno 1985.