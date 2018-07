Latina, spari da un'auto in corsa contro due giovani nigeriani: ipotesi di reato a sfondo razziale

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi mercoledì contro due giovani di nazionalità nigeriana . L'episodio si è verificato nella tarda serata a Latina Scalo . Secondo le testimonianze, i colpi sono stati esplosi da un'auto in corsa contro i due ospiti di un centro di accoglienza che erano in attesa dell'autobus. Le vittime hanno riportato solo lievi ferite ma sono sotto shock. L'arma era ad aria compressa. I carabinieri indagano sul caso.

Non si esclude che il gesto abbia una matrice a sfondo razziale. Il Comune di Latina ha espresso solidarietà: "Seppure sia ancora da accertare la dinamica dell'episodio - ha dichiarato il sindaco di Latina Damiano Coletta - sembra chiara la matrice discriminatoria: siamo di fronte a un gesto di intolleranza e intimidazione che desta preoccupazione e inquietudine".



"Un fatto che si fa fatica ad ascrivere a una città che sta affrontando il flusso migratorio in maniera sostenibile e in uno spirito di condivisione tra tutte le forze politiche. A nome dell'intera città, del consiglio comunale e della giunta, esprimo la totale solidarietà ai due ragazzi migranti e ribadisco l'impegno nel proseguire il lavoro di accoglienza e integrazione intrapreso, nel costruire cantieri di pace coinvolgendo i comitati di quartiere della città e facendo in modo che episodi simili non si ripetano e restino isolati".