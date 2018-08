Latina, sparano piombini da un'auto contro una bici: ferito operaio indiano

Un operaio di 40 anni è stato colpito, a Terracina (Latina), da tre pallini esplosi probabilmente con un'arma ad aria compressa da uno sconosciuto a bordo di un'auto. L'uomo, un indiano, era in sella alla sua bici, lungo la via Pontina, quando è stato centrato. Lievemente ferito, ha denunciato il fatto ai carabinieri. A ferragosto, ad Aprilia, un camerunense era stato ferito in strada da piombini sparati con un fucile da una finestra.