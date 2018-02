Latina, carabiniere spara alla moglie. Parla l’avvocato della donna: "Era già stata aggredita dal marito"

"La signora è molto grave". Queste le parole dell’avvocato Maria Belli, legale della donna aggredita a Cisterna di Latina dal marito Luigi Capasso, carabiniere 44enne, barricatosi in casa tenendo in ostaggio, per diverse ore, le due figlie di 14 e 8 anni per poi ucciderle prima di togliersi la vita. L’avvocato a Mattino Cinque spiega che c’erano già stati episodi in passato che avevano messo in allarme la sua assistita: "La signora era già stata aggredita sul luogo di lavoro davanti alle bambine e questa aggressione aveva portato alla separazione". Da quel momento in poi sono state diverse le avvisaglie che hanno costretto la donna a mettere al corrente anche i superiori del marito: "La signora aveva anche parlato con il comandante dei carabinieri, ma il marito ha sempre rifiutato gli incontri chiarificatori".