Lanciano, trovata la scuola per il bambino autistico rifiutato

Lieto fine nella storia del bimbo autistico di Lanciano (Chieti) rifiutato dalle scuole: a settembre siederà infatti tra i banchi della scuola D'Annunzio. Il caso sembra essersi risolto questa mattina, quando in Comune, alla presenza del sindaco di Lanciano, nonchè presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, si è tenuto un vertice con i quattro presidi, che hanno specificato come in realtà la vicenda sia stata tutto un equivoco.