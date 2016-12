Laghi e fiumi secchi, caldo fuori stagione: gennaio come agosto

"La punta dell'iceberg di un inverno del tutto anomalo iniziato con il dicembre meno piovoso e più bollente degli ultimi 215 anni - sottolineano alla Coldiretti - è il caldo record dei giorni della merla che chiudono il mese di gennaio e che, secondo la tradizione, sono i più freddi dell'anno". Le temperature, invece, hanno smentito la consuetudine, regalando alla penisola temperature eccezionalmente miti e destinate a durare anche nei prossimi giorni.



Come in primavera - I meteorologi del Centro Epson meteo annunciano che nei prossimi giorni ci saranno temperature primaverili con massime vicino ai 15 gradi in gran parte dell'Italia; temperature anche superiori potranno essere raggiunte in alcune zone, come nelle Alpi piemontesi o lungo il versante adriatico dell'Appennino, dove la colonnina di Mercurio potrebbe toccare i 20 gradi. L'apice di questa primavera fuori stagione è atteso proprio nei prossimi due o tre giorni, in particolare lunedì, quando lo zero termico supererà i 3.500 metri in gran parte del territorio, fino a quote record vicine ai 4000 metri al Nordovest e sulla Sardegna.



Laghi e fiumi a secco - A preoccupare sempre di più sono anche i livelli di laghi e fiumi, pericolosamente al di sotto della media stagionale. Il Po ha una portata d'acqua che di solito viene registrata in estate, almeno due metri al di sotto rispetto a gennaio 2015. "La situazione - dice la Coldiretti - è grave anche nei laghi, che a fine gennaio sono prossimi ai minimi storici del periodo con il lago Maggiore al 17% della sua capacità e il lago di Como che è addirittura sceso al 12%, mentre quello di Garda al 33%". A Torino la Dora è quasi in secca con intere zone sabbiose che hanno portato alla luce detriti e rifiuti.



Niente neve in montagnaMai come quest'anno le montagne italiane sono rimaste all'asciutto. Niente, o quasi, neve con riflessi non soltanto sulla stagione sciistica, ma anche sugli afflussi idrici, determinanti per i raccolti agricoli dei prossimi mesi.



Forse pioggia nel weekend - La tanto attesa pioggia potrebbe arrivare, però, nel prossimo fine settimana, quando nuove perturbazioni atlantiche potrebbero raggiungere l'Italia portando delle precipitazioni. Una tendenza che però è ancora da confermare.