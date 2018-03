La strage di Latina: il caso Antonietta Gargiulo

Prosegue la rassegna dei più importanti fatti di cronaca riassunti da Quarto Grado Files, la nuova video-rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questa clip è dedicata alla recente tragedia di Cisterna di Latina e del carabiniere Luigi Capasso, che ha ferito gravemente la moglie Antonietta e ucciso le sue due figlie prima di togliersi la vita.



A causa dei comportamenti violenti del marito, culminati poi in un'aggressione fuori dal posto di lavoro, Antonietta aveva deciso per la separazione. Capasso, non vivendo più con la famiglia, cercava in ogni modo di riallacciare i rapporti con la moglie e le figlie. La situazione si fa sempre più tesa fino a quando, il 28 febbraio, l'uomo aspetta la moglie sotto casa prima del lavoro per ferirla gravemente a colpi di pistola. Successivamente si barrica in casa con le bambine e dopo ore di trattative, si suicida. Emerge in seguito che aveva già ucciso le figlie prima che iniziassero i negoziati. Antonietta, ricoverata all'ospedale San Camillo di Roma, è uscita dalla prognosi riservata e ha appreso la notizia della morte delle figlie dai familiari e un team di psicologi, che la assiste costantemente.