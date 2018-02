La spiaggia di Jesolo si tinge di bianco, e il paesaggio da sogno diventa virale

Spiagge e imbiancate e neve sopra ai 100-150 metri: con questo straordinario panorama si sono svegliati i Veneti. La neve, scesa per circa due ore senza sosta sul litorale adriatico ha coperto le spiagge di Bibione, Caorle e Jesolo. Uno scenario surreale che non è passato inosservato: sui social in molti hanno condiviso questo paesaggio da sogno.