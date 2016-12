La Spezia, prova le scarpe nuove e viene morsa da pipistrello in crociera

D'ora in avanti aprirà le scatole delle scarpe indossando una collana d'aglio e tenendo un paletto di legno a portata di mano. Una tranquilla crociera nel Mediterraneo si è trasformata in una disavventura "vampiresca" per una turista spagnola cinquantenne. Nella serata di venerdì è finita all'ospedale Sant'Andrea di La Spezia in seguito al morso di un pipistrello nascosto nella scatola di un paio di scarpe appena comprato a Napoli.

La donna si era imbarcata a Barcellona con il marito. Arrivata a Napoli, una delle tappe della crociera, la coppia scende per fare un giro e compra un paio di scarpe, per poi proseguire il viaggio. A La Spezia la signora decide di sfoggiare le sue scarpe nuove di zecca a una serata di gala e apre la scatola.



La carta che avvolgeva le scarpe comincia ad agitarsi e a emettere strani versi, finché il pipistrello riesce a liberarsi e si scaglia contro la turista, morsicandola. Il marito è il primo a soccorrere la vittima "vampirizzata".



Il medico di bordo e lo staff decideno di accompagnarla all'ospedale Sant'Andrea. Qui i medici la sottopongono al vaccino contro la rabbia e alla puntura di antitetanica, come previsto dai protocolli sanitari in caso di morso di animale.



La donna si è già ripresa e ha potuto proseguire la crociera. Ma il ricordo dell'incontro ravvicinato le resterà ogni volta che entrerà in un negozio di scarpe.