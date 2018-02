La scomparsa di Marco Boni è in realtà una fuga volontaria?

Ci sono novità sulla scomparsa di Marco Boni, il sedicenne di Tione di Trento (TN) di cui non si hanno notizie dallo scorso venerdì 16 febbraio. A Mattino Cinque due testimoni di Vallio Terme, a pochi chilometri da Salò, hanno raccontato di aver visto, a tre giorni dalla scomparsa, un ragazzo molto somigliante a Marco. L’avvistamento è avvenuto in macchina attorno alle 14, e il ragazzo indossava un cappuccio in testa. “Ho chiesto sei Marco? - ha raccontato la testimone Adriana Berardi - ma lui ha detto di no, che era di Brescia e si chiamava Francesco”. “Ma non aveva l’accento di Brescia”, ha sottolineato l’altro testimone, Guido Bodei. I due hanno avvisato subito i carabinieri, ma del ragazzo non c’è più traccia in zona. La loro testimonianza avvalora la tesi della fuga volontaria.