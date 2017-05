La replica delle Ong: "Nessun business, abbiamo bilanci in perdita"

E' agguerrita, Cristina Catrambone, fondatrice di "Moas", una Ong maltese finita, assieme alle altre che operano nel mar Mediterraneo meridionale per la salvaguardia dei migranti, al centro della recente inchiesta della magistratura che ha infiammato il dibattito politico.

Alla giornalista di "Matrix" che le chiede come facciano a finanziare una flotta di due navi, affiancate nelle operazioni di soccorso anche da un aereo e da due droni, replica: "Forniremo alla magistratura e non alla stampa le nostre rendicontazioni. Noi pubblichiamo entrate e uscite come vuole la legge, ma a oggi nessun giudice ci ha chiesto i dettagli dei bilanci". Mentre, alla richiesta di spiegazioni circa il fatto che le barche battano bandiere riconducibili talvolta a paradisi fiscali, risponde: "Le vostre sono solo illazioni. Siamo pronti a dare tutte le risposte ma solo nelle dovute sedi". Il marito Christopher Catrambone, taglia corto: "Ma quale busines? Da quando abbiamo fondato 'Moas' ci abbiamo perso solo soldi".