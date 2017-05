La Rai contromano: dirigenti poco attenti al codice della strada

Paolo Calabresi, inviato delle Iene, è andato a Roma davanti alla sede Rai di Viale Mazzini per documentare come molte auto dirigenziali, uscendo dagli uffici, preferiscano percorrere un tratto di strada in contromano piuttosto che fare il giro dell'isolato per immettersi sulla strada principale. Anche le autovetture con a bordo il Presidente Monica Maggioni e il Direttore Generale Antonio Campo Dall’Orto avrebbero commesso più volte questa infrazione. Calabresi, nei panni di Otello Celletti, noto e inflessibile vigile urbano interpretato da Alberto Sordi, si è quindi recato di fronte alla Rai per cercare di far rispettare il codice della strada: sarà riuscito nella sua missione?