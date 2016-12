La protesta dei disabili a Bergamo

14:58 - Manifestazione dell'Associazione disabili bergamaschi davanti alla sede del Comune di Bergamo. "Occupiamo i posti macchina con le carrozzine contro l'occupazione dei posti riservati ai disabili - l'organizzazione scrive sulla pagina di Facebook -. Ci teniamo a precisare che durante l'incontro con i giornalisti è stato sottolineato che non sono da condannare solo coloro che occupano abusivamente i posti riservati, ma soprattutto coloro che abusano dei posti riservati, infatti la concessione è nominativa! Quindi se la vettura non è in quel momento al servizio della persona non si ha alcun diritto ad occupare il posto".