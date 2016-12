La previsioni del meteo: tempo instabile al Sud, sole al Centronord

11:55 - Il vortice di bassa pressione che sta accompagnando la perturbazione in transito da venerdì sull'Italia è ormai scivolato verso Sud percorrendo più di 1000 km attraverso i mari che si trovano ad Ovest della nostra Penisola. Nelle ultime ore il vortice ciclonico ha raggiunto la Sicilia favorendo un miglioramento del tempo al Centronord, ma concentrando gli effetti di instabilità tra le isole maggiori, con rovesci o temporali localmente di forte intensità soprattutto in Sicilia e temperature in calo.

Questa circolazione di bassa pressione si allontanerà da martedì - come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - favorendo un miglioramento del tempo più deciso sulle regioni meridionali. Nel contempo arriveranno le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento al Nord: domani torneranno ad aumentare le nuvole al Nordovest con le prime piogge nella notte su alto Piemonte e Lombardia settentrionale. Tra martedì e mercoledì la perturbazione in arrivo coinvolgerà gran parte del Nord. Tra giovedì e venerdì verrà gradualmente coinvolto anche il resto della Penisola.



IL MALTEMPO SI CONCENTRA SULLE ISOLE MAGGIORI Oggi tempo instabile sulle Isole maggiori, con rovesci o temporali sparsi localmente anche forti in Sicilia. I rovesci in Sardegna nelle prossime ore si sposteranno verso la parte più meridionale dell’Isola. Segnaliamo qualche annuvolamento nel Lazio durante le ore pomeridiane, mentre in Adriatico ci saranno ampi spazi di sereno. Temperature in ulteriore lieve calo al Sud, mentre si avranno aumenti significativi (anche di 3-6 gradi) in Emilia Romagna, regioni centrali e Sardegna, con massime fino a 27-28 gradi. Ventose le isole e la Calabria.



LUNEDI' PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO AL SUD Lunedì proseguirà la fase di tempo instabile al Sud: fino al pomeriggio persisteranno fenomeni localmente intensi a Sudest della Sicilia; piogge locali e mattutine sulla Calabria ionica; isolati rovesci anche sull’Appennino meridionale; instabile sul Salento e sul barese durante il pomeriggio. Al Centronord in prevalenza soleggiato, ad eccezione di qualche nube a ridosso dei rilievi alpini. Segnaliamo l’aumento della nuvolosità al Nordovest, con prime piogge nella notte su alto Piemonte e Nordovest della Lombardia, preludio di una perturbazione che coinvolgerà gradualmente le restanti regioni. Temperature in aumento, con valori tipici del periodo estivo, al Centro e in Sardegna con massime intorno a 28-30 gradi, mentre si avranno ulteriori ribassi al Sud. Venti in attenuazione, ancora moderati sulle isole.



MARTEDI’ FRONTE FREDDO IN ARRIVO AL NORD Nei prossimi giorni la circolazione ciclonica che sta tuttora interessando le regioni meridionali si defilerà verso la Grecia, lasciando libero il Sud Italia, dove sarà possibile la formazione di qualche nube a causa della residua instabilità, soprattutto sui rilievi. Ma l’evento meteo più importante sarà l’arrivo di una nuova perturbazione, un fronte freddo che martedì pomeriggio arriverà sulle Alpi, con rovesci e temporali in Piemonte (anche in pianura), e sui rilievi della Lombardia. In serata il fronte transiterà sulle Alpi altoatesine. Mercoledì la perturbazione stazionerà al Nord con rovesci e temporali e un calo delle temperature. Da giovedì si formerà una circolazione ciclonica che, spostandosi gradualmente verso il centrosud, coinvolgerà il resto dell’Italia.