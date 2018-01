La Peta invita il sindaco di Napoli a sostituire i giochi d'artificio con spettacoli di luce silenziosi

"Sostituendo i tradizionali fuochi d'artificio e i petardi – come hanno già fatto diverse città in Europa e negli Stati Uniti – Napoli può prevenire danni fisici non solo agli umani ma anche agli animali, i quali, spaventati e disorientati dai boati rumorosi, possono rimanere feriti". Nella lettera, la Peta inoltre spiega che a causa dei fuochi d'artificio tradizionali, i centri di soccorso degli animali registrano spesso un aumento del numero di cani smarriti, i quali, presi dal panico, si liberano dai guinzagli oppure saltano sopra le recinzioni o attraverso le finestre nel tentativo di allontanarsi dai terrificanti rumori.



Questi spettacoli rumorosi spaventano anche gli animali selvatici, come i cervi, facendoli fuggire sulle strade dove non solo corrono il rischio di essere colpiti e uccisi dai veicoli, ma mettono anche in pericolo la vita dei conducenti. E l'angoscia non è limitata agli animali: i bambini sensibili al rumore, gli anziani, i veterani e coloro che soffrono di disturbi da stress post-traumatico possono essere danneggiati ulteriormente dal fracasso degli esplosivi.