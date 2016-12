La Penisola aspetta nuovi nubifragi Parziale tregua solo nel weekend

12:55 - Il Nordovest è il primo settore della Penisola a fare i conti con la perturbazione numero uno di novembre, che minaccia di portare su tutta l'Italia piogge e nubifragi. Da mercoledì le precipitazioni si sposteranno verso il Nordest per poi toccare il Centro e il Sud Italia. Parziale tregua nel fine settimana ma, dal prossimo lunedì, la situazione tornerà critica su Piemonte e Liguria.

“In questa prima settimana di novembre si configura una situazione particolarmente insidiosa per la stabilità idrogeologica del nostro territorio - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo -. Una vasta e intensa perturbazione, seguita da vari impulsi di aria atlantica instabile, ha già raggiunto le nostre regioni, soffermandosi e scaricando grosse quantità di precipitazioni in maniera insistente a causa della presenza di un anticiclone di blocco stabilizzatosi sui Paesi dell’est. Il lento deflusso verso est del sistema nuvoloso favorirà anche la generazione di un vortice di bassa pressione che resterà a ridosso della Penisola fino al week-end".



Brutto al Nordovest, fase critica in Liguria - Nella giornata di martedì la situazione inizia a peggiorare al Nordovest, con piogge e temporali che potranno risultare particolarmente intensi sul Ponente ligure, l’alto Piemonte e la Valle d’Aosta. Previsti rovesci anche sull’Appennino emiliano. Durante la giornata qualche pioggia sarà possibile anche in Trentino, alto Veneto, Friuli, settore tirrenico e basso Ionio. Nel resto del Paese, specie sul medio e basso Adriatico, continuerà a dominare il sole.



Temperature in aumento, eccetto le massime al Nordovest, grazie al notevole rinforzo dei venti di Scirocco con raffiche fino a 80-90 km/h sui mari di Ponente.



Zone critiche a rischio nubifragi: centro-ovest della Liguria, alto Piemonte e Valle d’Aosta.



Mercoledì tocca a Nordest e Centro Italia - Mercoledì al Nord piogge su tutte le regioni ma, se al Nordovest tenderanno ad attenuarsi, diverranno invece intense a Nordest, con forti rovesci e temporali specie sul Veneto centro settentrionale e sul Friuli. Su Toscana, Lazio e nord della Campania rovesci e temporali, localmente anche forti. Piogge o rovesci sparsi anche su Sardegna, est Sicilia, aree ioniche del Sud, più frequenti in Calabria. Resistono delle schiarite sul medio Adriatico. Temperature in calo in Sardegna, al Nord e in Toscana, in rialzo al Sud. Giornata quasi ovunque ventosa, con venti di Scirocco particolarmente intensi sullo Ionio.



Zone critiche a rischio nubifragi: Nordest, Toscana, Lazio e nord della Campania.



Brutto tempo fino a venerdì - Giovedì tempo quasi ovunque asciutto al Nordovest con poche piogge su estremo levante ligure, maltempo invece al Nordest con fenomeni intesi solo sul Friuli Venezia e a ridosso dell’Appennino emiliano, con qualche fenomeno sulla pianura emiliana e veneta.



Situazione più difficile sul medio Tirreno, le zone a rischio di forti rovesci o temporali saranno bassa Toscana, Lazio e Sardegna.



Al Sud giornata di Scirocco molto forte soprattutto sullo Ionio e sulla Puglia con raffiche di 80-90 km/h: intensificazione dell’instabilità con il rischio di rovesci o temporali sul settore ionico, nel sud della Sicilia e in Campania. Temperature in aumento al Sud, calo di qualche grado al Nordest, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.



Venerdì ultima giornata con fenomeni forti: le zone a rischio di forti piogge saranno l’alto Ionio e la Puglia. Tempo instabile in gran parte del Centrosud, con fenomeni più localizzati su bassa Toscana, Lazio, settore adriatico, tutto il Sud e Sardegna orientale.



In calo le temperature minime al Nordovest. Massime in aumento al Nord e Toscana, in calo al Sud con lo scirocco che si attenua, soffierà forte solo sulla Puglia e alto Ionio.



Tregua nel fine settimana. Ma non durerà - Il weekend vedrà una parziale tregua con le ultime piogge sull’alto Ionio. Le zone più soleggiate saranno estremo Nordovest, Sardegna, Sicilia occidentale e coste campane. Qualche pioggia possibile tra est Lombardia e Triveneto.



Domenica più soleggiata al Centrosud mentre gradualmente aumenteranno le nubi al Nordovest, con qualche pioggia in serata su Liguria di Ponente e basso Piemonte a causa di un possibile peggioramento in arrivo lunedì al Nordovest.