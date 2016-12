La paura del terrorismo non cancella le vacanze: solo il 4% degli italiani annulla le prenotazioni

La recente serie di tragici attacchi che ha colpito l'Europa non cancella la voglia di vivere la normalità degli italiani, nemmeno per quanto riguarda le vacanze. Dal sondaggio Confesercenti-Swg, infatti, l'effetto terrore sui consumi turistici risulta per ora limitato: solo il 4% ha disdetto per effetto della tensione e della paura legata agli attentati. Un ulteriore 19% poi ha solo cambiato destinazione o mezzo di trasporto.