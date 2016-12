17:15 - La morsa del gelo non lascia l'Italia, ma è soprattutto il Sud a essere colpito da nevicate straordinarie. A Napoli niente partenze e arrivi da e per l'aeroporto Capodichino; in Sicilia isolate le Eolie; il Molise è paralizzato dalla neve. Ma le "cartoline" che arrivano dal Meridione innevato sono spettacolari.