"Prima mi ha spintonato e poi mi ha tirato un pugno. Io non ho capito bene il motivo di questa reazione" le telecamere di Pomeriggio 5 sono entrate nella casa di Angelo, l'81 malmenato in balera, che ha raccontato in esclusiva a Barbara d'Urso gli attimi della lite scoppiata per un ballo con una giovane donna. "Quando ho visto cos'era accaduto a mio marito - ha continuato la moglie Gabriella - ho raggiunto l'uomo che aveva colpito mio marito, l'ho affrontato e gli ho dato due sberle". L'anziana coppia ha poi concluso con un importante appello rivolto proprio all'aggressore: "Se dovesse farsi avanti, siamo pronti ad accettare le sue scuse."