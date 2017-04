La minaccia inquietante di Igor sullo specchio: "Vi amazzerò!"

Continua la caccia a Igor Vaclavic alias Norbert Feher, il 41enne ricercato per gli omicidi del barista Davide Fabbri, durante un tentativo di rapina, e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri ,assassinato una settimana dopo a Portomaggiore durante un controllo in cui è stato gravemente ferito il compagno di pattuglia, la guardia Marco Ravaglia. Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio 5, mostra una scritta trovata su uno specchio, in una cascina tra Bologna e Ferrara, recante una minaccia inquietante e in un italiano stentato: “Vi amazorò”, cioè “vi ammazzerò”, probabilmente realizzata dallo stesso latitante. A Igor, inoltre, viene attribuita un’altra traccia, lasciata questa volta su un armadio di un’altra persona aggredita dall’uomo. Le indagini proseguono.