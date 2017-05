La mamma e la sorella di Bossetti: "Non ha ucciso Yara Gambirasio"

“Non abbiamo mai pensato che Massimo sia un assassino. E’ innocente. Lo diciamo dal primo giorno e se non fosse così non saremmo di certo qui”. Ester Arzuffi, la madre di Massimo Bossetti e sua sorella Laura, per la prima volta assieme in televisione, non hanno dubbi sull'innocenza dell'uomo. Bossetti è stato condannato all'ergastolo in primo grado per l’omicidio di Yara Gambirasio. Lui si è sempre dichiarato totalmente estraneo ai fatti. E sulla possibilità che l'imputato possa essere nato al di fuori del matrimonio, la madre replica: “Io sono qui per parlare di Massimo, in aula cosa avrei dovuto dire? Si continua a sostenere che mi sarei accompagnata a Guerinoni e io dico che non è così. La scienza dice il contrario, io non posso dire nulla per cui ho preferito tacere.”