Isabella Noventa è scomparsa lo scorso gennaio e, nonostante l'arresto dei presunti assassini, il suo corpo non è ancora stato trovato. In un'intervista esclusiva con Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, la madre Ofelia si lascia andare a un appello per il genero in carcere: "Ti prego, dimmi dov'è mia figlia".