La Maddalena, “protesta delle pance” per salvare il punto nascita: "Noi non ci stiamo"

Se il punto nascita della Maddalena, in Sardegna, dovesse davvero chiudere, le donne in dolce attesa dovrebbero recarsi a partorire nell'ospedale più vicino, ovvero quello di Olbia che dista a due ore di distanza. Ma le donne non ci stanno: eccole, a Pomeriggio 5, che difendono il diritto di poter partorire vicino a casa.