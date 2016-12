La foto di una modella in carrozzina giudicata troppo osé: Facebook prima la censura e poi si scusa

L'immagine era stata rimossa dal profilo di Fabrizio Bartoccioni, presidente della Fondazione Vertical, Onlus che raccoglie fondi per la ricerca contro la paralisi. E l’intervento aveva scatenato la rivolta degli utenti, scesi in campo a migliaia sfidando il colosso della Rete. Che ha fatto marcia indietro.



Manuela Migliaccio, ricorda il Resto del Carlino, è una studentessa di veterinaria a Bologna, originaria di Napoli e barista all’Altro Spazio, paraplegica dal 2009 a seguito di un incidente avvenuto in Grecia. Manuela il 4 giugno ha realizzato il record mondiale di marcia con un esoscheletro, percorrendo sul lungomare di Rimini 15 chilometri in 7 ore e mezza.



Il racconto della modella - "La foto è stata censurata perché si vede una parte del seno – racconta –. L'immagine era stata pubblicata con altre sul profilo del presidente della Fondazione Vertical. Il messaggio da Facebook è arrivato a lui: diceva che avevano ricevuto delle segnalazioni di utenti e valutato che la foto era da rimuovere poiché volgare, alla stregua di un contenuto pornografico. Allora, centinaia di persone l'hanno condivisa e dopo alcune ore è stata di nuovo censurata. Ora l'ho postata anche io, perché penso che non ci sia proprio nulla di volgare".



La foto incriminata è stata scattata il 3 ottobre durante una sfilata, in occasione della settimana della moda a Milano: "C'erano sia modelle in carrozzina che modelle in piedi e lo scopo era la raccolta fondi per la cura delle lesioni midollari. E' un format inaugurato nel 2012, col quale abbiamo sfilato anche a Roma e New York. Al momento dello scatto, ricorda Manuela, il vestito era semplicemente un po' aperto sul seno".