"Io rido ancora, e continuerò a farlo con voi. La vita è bella". Carla Caiazzo esprime voglia di rivincita con una foto a viso scoperto. E' la prima volta che mostra il suo volto dopo l'aggressione. E' passato quasi un anno dal giorno in cui il suo ex compagno ha cercato di bruciarla viva a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Carla aspettava una figlia da lui. Era all'ottavo mese. La bimba poi è nata, e la donna è stata sottoposta a 20 interventi per curare le ustioni. E ne dovrà affrontare altri.