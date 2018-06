La "fine di un incubo": 6 anni in carcere per colpa del cellulare, ma lo aveva prestato

Assolto due volte in CassazionePalumbo era stato inizialmente condannato all'ergastolo, ma la Corte di Cassazione aveva annullato una prima volta la sentenza ordinando la ripetizione del processo. Così, una nuova pena, 24 anni, un nuovo ricorso e ancora la cancellazione. Questa volta però in modo definitivo. Nel frattempo, il carcere. "Non sappiamo ancora se chiederemo i danni oppure no", commenta l'avvocato Fabrizio Vincenti. "Da un lato c'è l'ingiustizia, dall'altro la voglia di mettersi definitivamente alle spalle un incubo durato 15 anni". Dal canto suo, l'uomo si è sempre dichiarato innocente e, in effetti, non c'erano né il movente, né tracce biologiche sul luogo del delitto per incriminarlo. Era bastato il cellulare, che in realtà aveva prestato al fratello.