La denuncia di CasaPound: "Un nostro candidato aggredito a Taranto"

CasaPound denuncia una nuova aggressione a un proprio esponente, avvenuta nella serata di giovedì a Taranto. Raffaele De Cataldis, candidato al Senato nelle liste del movimento di estrema destra, si è recato in ospedale sostenendo di aver subito un pestaggio e ha chiesto l'intervento della Digos. Come sottolinea CasaPound in un comunicato, De Cataldis sarebbe stato aggredito "mentre era in compagnia di un amico 70enne, simpatizzante del movimento".