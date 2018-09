La Cassazione annulla la condanna a Briatore per il Force Blue

Ci sarà un nuovo processo d'appello per Flavio Briatore e altri tre coimputati, per reati fiscali relativi al megayacht Force Blue. La Cassazione ha annullato la condanna a 18 mesi emessa a Genova a febbraio. Per una parte delle imputazioni, il concorso in fatture inesistenti, la terza sezione penale della Cassazione ha disposto un annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.