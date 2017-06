Aprono i finestrini dei treni in corsa per uscire, aggrapparsi ai vagoni in marcia e scattarsi un selfie da condividere sui social. E' l'ultima moda diffusa tra i giovanissimi. Nata all'estero e ora arrivata anche in Italia. A lanciare l'allarme è stato l'amministratore delegato di Trenord, perché alcuni episodi sono già stati segnalati a maggio sui treni della linea Milano-Lecco.

Sono per la maggior parte adolescenti, studenti delle superiori, che sfidano la morte per mostrare le foto delle loro imprese su Snapchat e Telegram, social network chiusi, con chat blindate alle quali possono partecipare solo coetanei, in modo da non far arrivare l'allarme ai genitori. Alcuni capotreno hanno anche riferito di avere tentato di fermare i ragazzi colti sul fatto, ma di essere stati allontanati con minacce.