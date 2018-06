Non sembra esserci pace per l'Umbria terremotata: i turisti che in questi giorni affollano la zona di Castelluccio di Norcia (Perugia) per ammirare lo straordinario spettacolo della fioritura delle lenticchie, calpestando i campi per farsi i selfie, distruggono l'economia dei coltivatori. E sui social network si leva il grido di aiuto di chi davanti alla devastazione è impotente. "Castelluccio e le nostre infinite lotte... per il rispetto dei diritti umani e del Lavoro", si legge su un post di Facebook nel gruppo I love Castelluccio: a corredo le immagini di un raccolto rovinato da chi calpesta fiori e piante per una foto.