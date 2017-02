Dopo tre anni ancora non è riuscita a raggiungere suo figlio, a Londra. E' l'odissea di Nouar, la profuga siriana che insieme alla figlia maggiore si trova bloccata in un centro per migranti a Cagliari. IL suo viaggio inizia da Deir el-Zor, città siriana martoriata dalle bombe dove o combatti o scappi. Inizialmente, Nouar doveva partire con tutta la famiglia ma per mancanza di soldi non è stato possibile. La donna inizialmente ha tentato di ricongiungersi legalmente al figlio, già in Gran Bretagna, chiedendo asilo all'ambasciata inglese, ma le è stato negato.

Così ha intrapreso il viaggio della disperazione, prima affrontando un lungo cammino a piedi per la Turchia, poi prendendo un barcone per raggiungere la Grecia. Il barcone è naufragato e i profughi sono stati soccorsi e portati ad Atene. Una volta in Grecia, Nouar ha deciso di recarsi in Germania, attraverso la penisola Balcanica. Anche lì, però, le è stata respinta la richiesta di asilo.



Nella più totale disperazione, Nouar è partita per la Sardegna, sua ultima spiaggia, poiché nella regione italiana i controlli sono più blandi. Ma a Cagliari Nouar e la figlia maggiore sono state fermate in aeroporto e ora sono bloccate in un centro per migranti.