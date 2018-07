Cresce il senso di insicurezza degli italiani e, di pari passo, la voglia di potersi difendere. Aumentano di continuo le richieste del porto d'armi o anche solo di consigli su come comportarsi a seguito di un furto subito. Non sempre però è necessario avere una licenza: le armi ad aria compressa come le carabine, dalla bassa capacità offensiva, possono essere acquistate anche senza possederne una. Basta essere maggiorenni.



Questo non impedisce tuttavia che si verifichino problemi, come nel caso della bimba rom ferita da un piombino a Roma. Secondo un rapporto del Censis 4 italiani su 10 vorrebbero la cosiddetta "pistola facile", dunque trafile meno rigide per ottenere le licenze - che nell'ultimo anno sono aumentate del 13,8%. Nonostante i reati denunciati siano diminuiti del 10%, le paure degli italiani si moltiplicano.