L'Isola di Budelli torna al magnate neozelandese: è polemica

Panoramica di Isola Rossa

Dovrà versare la somma di 2,9 milioni per diventare il legittimo proprietario dell'Isola di Budelli, paradiso dai fondali rosa de La Maddalena. Il Tribunale ha dato ragione al banchiere neozelandese Michael Harte che aveva fatto ricorso dopo la scelta del Tar di bloccare la vendita e assegnare Budelli all'Ente di tutela, per la gioia degli ambientalisti. Come scrive la Nuova Sardegna, "i giudici per le esecuzioni fallimentari hanno revocato il decreto con cui l'isola perla dell'arcipelago era stata temporaneamente assegnata al Parco".