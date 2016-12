L'inverno arretra: tempo stabile, rischio nebbie e smog in aumento

1 dicembre 2015 Lʼinverno arretra: tempo stabile, rischio nebbie e smog in aumento Inizia il freddo "meteorologico", ma la situazione non cambia: i prossimi giorni saranno ancora dominati dallʼAnticiclone delle Azzorre

Il mese di dicembre e l'inverno meteorologico esordiscono con le forti anomalie che hanno caratterizzato l'andamento di quasi tutto il mese di novembre. Il ritorno dell'alta pressione e della massa di aria mite al suo seguito infatti daranno luogo a giornate con tempo stabile, che favoriranno il ritorno delle nebbie e degli strati nuvolosi bassi su pianure e litorali. Al contempo, nelle zone dove prevarrà il sole, sono previste temperature miti, superiori alla norma anche di 10 gradi in montagna. Nei prossimi giorni infatti lo zero termico andrà a posizionarsi tra i 3000 e i 3500 metri. Le proiezioni dei modelli fisico-matematici del Centro Epson Meteo indicano che questa situazione anticiclonica si protrarrà almeno per tutta la prima decade di dicembre, causando il perdurare dell'attuale fase di assenza di precipitazioni e favorendo l'accumulo di inquinanti nelle nostre città con peggioramento sensibile della qualità dell'aria che respiriamo

Previsioni per martedìAl mattino nebbie sulle pianure del Nordest. Nuvole su Friuli Venezia Giulia, Levante Ligure, Toscana e medio-basso versante tirrenico; in prevalenza sereno nel resto dell'Italia. Nel pomeriggio nebbie e nubi basse saranno persistenti su basso Veneto e Romagna, altrove la nuvolosità andrà attenuandosi. Le nebbie diverranno più diffuse dalla serata al Nord e lungo l'alto Adriatico e di notte anche al Centro e sulle zone pianeggianti della Puglia. Temperature in lieve aumento, tranne nelle zone nebbiose. Venti di Maestrale sulle Isole.