L'inverno alza la voce: piogge, neve e freddo

7 marzo 2016 Lʼinverno alza la voce: piogge, neve e freddo A inizio settimana altre precipitazioni e nevicate a quote basse

Per tutta la prima parte della nuova settimana nel Mediterraneo Centrale la situazione meteo sarà caratterizzata dalla presenza di una marcata circolazione ciclonica, che renderà il tempo decisamente instabile, con temperature in generale al di sotto delle medie stagionali a causa delle correnti fredde che verranno risucchiate sul nostro Paese. Tra lunedì e mercoledì quindi ci attendono giornate nuvolose e a tratti piovose. Attenzione in particolare alla giornata di martedì quando sono attese nuove nevicate a quote molto basse nelle regioni settentrionali. Nella seconda parte della settimana- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- sembra molto probabile il lento scivolamento dell'area depressionaria verso le coste nord-africane, con un conseguente miglioramento del tempo a partire dalle regioni centro-settentrionali con un clima che comunque manterrà caratteristiche da fine inverno.

Previsioni per lunedìLunedì condizioni di spiccata variabilità con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Le schiarite più ampie saranno al Nordovest (salvo nel settore della Val Padana dove sono presenti nebbie e nubi basse che tenderanno a diradarsi solo parzialmente). Le precipitazioni a carattere sparso saranno più probabili su Nordest, Emilia orientale, Romagna, regioni centrali, Sardegna ed estremo Sud (Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e nordest della Sicilia) con fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio o isolato temporale. Limite della neve tra 500 e 800 metri sui rilievi del Nordest e tra 700 e 1000 metri su Appennino centro-settentrionale, zone interne del Centro e della Sardegna, oltre 1000-1200 metri su Appennino meridionale. In serata tendenza a generale esaurimento dell'instabilità. Nella notte si avvicinerà un nuovo impulso di aria fredda in quota e avremo dunque al tendenza a un peggioramento del tempo sulle Alpi (dove saranno possibili delle spruzzate di neve fino al fondovalle) e attorno al Mar Ligure con le prime precipitazioni tra Appennino settentrionale, Liguria di Levante e alta Toscana. Temperature in calo al Centrosud e Isole, stazionarie o lieve rialzo Nordovest. Venti moderati occidentali su Mari di Ponente, Sud e Isole. Dalla sera rinforzo del Libeccio tra mar Ligure e alta Toscana.

Pericolo valangheDopo le abbondanti nevicate che hanno recentemente interessato i rilievi del Nord, anche lunedì massima attenzione al pericolo valanghe che è in aumento ed è di grado 4 FORTE in molti settori dell'arco alpino. La neve recente sarà in fase di lento assestamento e graduale consolidamento. Il manto nevoso si presenterà rimaneggiato dall'intensa attività eolica recente. Saranno presenti in modo diffuso, nuovi lastroni scarsamente collegati a quelli già presenti e il loro distacco sarà probabile al passaggio di un singolo escursionista o sciatore. Su molti pendii non ancora scaricati, saranno possibili scaricamenti e valanghe di piccole e medie dimensioni, a debole o media coesione e anche a lastroni, in singoli casi anche di grandi dimensioni.