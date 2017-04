L'idea del governo: "Subito ritiro patente per chi guida usando il cellulare"

In attesa che in Senato riparta l'iter per aggiornare il Codice della strada, il governo potrebbe varare già entro maggio un giro di vite per chi guida usando il cellulare senza vivavoce o auricolari. Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, ha annunciato di lavorare a un decreto che prevederebbe il ritiro della patente immediato per gli automobilisti che chattano o parlano allo smartphone mentre sono al volante.