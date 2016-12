L'autunno inizia accompagnato da maltempo, neve e calo termico

L'allontanamento verso la Grecia del vortice depressionario che negli ultimi giorni ha insistito sull'Italia sta favorendo un generale, seppure temporaneo, miglioramento del tempo e il ripristino di condizioni climatiche più consone al periodo. Già mercoledì però un'attiva perturbazione nord atlantica investirà l'Italia settentrionale e - come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - tra la seconda parte del giorno e la giornata di giovedì, coinvolgerà anche buona parte del Centrosud , con piogge sparse prima al Nord e Medio Tirreno e poi anche sulle regioni adriatiche e al Sud, portando così un deciso peggioramento del tempo proprio in coincidenza dell'Equinozio di Autunno ; le piogge potrebbero essere a tratti anche intense, domani specie su Alta Lombardia e Triveneto, mentre nella giornata di giovedì più che altro su Abruzzo, Molise, Campania e Gargano. L'aria fredda che accompagna la perturbazione causerà anche un brusco calo del limite delle nevicate, con la comparsa della prima neve della stagione sulle Alpi al di sotto dei 2000 metri .

Previsioni per mercoledì

La perturbazione avrà già fatto il suo ingresso durante la notte al Nord, lasciandosi alle spalle Valle d'Aosta, gran parte del Piemonte e Ponente ligure; il fronte tenderà ad avanzare verso Est e verso Sud: in mattinata ci saranno ancora locali rovesci o temporali su Piemonte orientale, Levante ligure; rovesci e temporali riguarderanno in modo più diffuso la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, l'Emilia e gran parte della Toscana, soprattutto settentrionale.

Progressivamente i fenomeni andranno ad interessare Romagna, Marche, Umbria, Lazio, e poi dalla sera Abruzzo, Molise e Campania, insistendo su parte del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia orientale, Romagna, mentre la Toscana e alto Lazio vedranno un progressivo miglioramento. Il fronte riguarderà anche la Sardegna, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con possibilità di isolati rovesci a sud-est dell'Isola. Il Sud resterà tra sole e nuvole, ma con nuvolosità in graduale aumento nella seconda parte del giorno e il peggioramento più consistente sarà durante la notte. Attenzione perché il passaggio della perturbazione potrebbe provocare temporali localmente intensi, associati a forti raffiche di vento.

Grazie all'abbassamento delle temperature, che saranno in sensibile calo al Nord, medio Tirreno e Sardegna, il limite delle nevicate sull'arco alpino scenderà fin verso i 1500 metri di quota su Alpi lombardi, rilievi del Trentino Alto Adige e del Friuli; gli accumuli saranno anche abbondanti oltre i 2000 metri di quota, dove localmente sarà possibile raggiungere anche il mezzo metro di neve. In particolare domani al Nordest le temperature massime si aggireranno intorno ai 15-19 gradi. Giornata in generale ventosa con correnti di Libeccio tese al mattino su Mar Ligure e alto Tirreno; poi il vento tenderà a girare in Maestrale; sul Ligure rinforzerà la Tramontana, mentre sull'alto Adriatico rinforzeranno i venti da Nordest; conseguentemente i mari saranno localmente molto mossi, fin anche agitati tra Mar Ligure e alto Tirreno.